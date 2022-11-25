醫管局明年7月起接管醫學遺傳服務　衞生署停收新症

【有線新聞】醫管局明年7月起接管衞生署轄下醫學遺傳服務。

衞生署指，為配合基因組醫學在香港最新發展，轄下醫學遺傳服務已停收新症，改由醫管局接收，明年6月底前已預約的病人仍可到衞生署應診，但之後將被轉介至醫管局香港兒童醫院醫學遺傳科繼續跟進。衞生署所有診症個案及相關醫療記錄會轉交醫管局，病人或其家屬如不同意，須聯絡衞生署，待服務轉移後按政策處理及銷毀。