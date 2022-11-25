i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月25日
兩岸國際
新聞資訊
習近平接見迪亞斯卡內爾並舉行會談
【有線新聞】國家主席習近平接見到訪的古巴國家主席迪亞斯卡內爾。
習近平於人民大會堂為迪亞斯卡內爾舉行歡迎儀式，雙方檢閱儀仗隊後會談。習近平指願同古巴不斷深化政治互信、拓展務實合作、在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。迪亞斯卡內爾則重申堅定恪守一個中國原則，將以中國為樣板，實現建設社會主義的目標。這是習近平大約一星期前，在泰國出席亞太經合組織會議後，首次公開露面並接待外賓。
上一條影片
新一輪院舍外展疫苗接種服務特別計劃展開 為期四星期
下一條影片
機場三跑啟用 機管局料2035年客運量達1.2億人次 餘下工程後年年底完工
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所