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習近平接見迪亞斯卡內爾並舉行會談

習近平接見迪亞斯卡內爾並舉行會談

【有線新聞】國家主席習近平接見到訪的古巴國家主席迪亞斯卡內爾。
習近平於人民大會堂為迪亞斯卡內爾舉行歡迎儀式，雙方檢閱儀仗隊後會談。習近平指願同古巴不斷深化政治互信、拓展務實合作、在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。迪亞斯卡內爾則重申堅定恪守一個中國原則，將以中國為樣板，實現建設社會主義的目標。這是習近平大約一星期前，在泰國出席亞太經合組織會議後，首次公開露面並接待外賓。
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