i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月25日
港聞
新聞資訊
研究結果遭盜用作營銷 中大醫學院澄清臨床教職員不推廣任何產品或服務
【有線新聞】中大醫學院說坊間有人盜用醫學院教授的資料及研究結果作推廣營銷用途，強調臨床教職員不會推廣任何產品或服務。
中大醫學院聲明指，近日有人在網上訛稱有醫療儀器及健康食品是由中大醫學院教授研發，在未經批准下取用大量中大醫學院教授、科研究團隊的資料、圖片及研究文章作推廣營銷。
中大醫學院說，有關產品與中大及其教職員沒有任何關係，臨床教職員不會推廣任何產品、治療及服務，有關廣告嚴重失實，中大予以譴責及保留追究權利。
上一條影片
警聲一分鐘：第一集
下一條影片
內地公布人才吸引力城市排名 深圳廣州排前五
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所