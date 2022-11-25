研究結果遭盜用作營銷　中大醫學院澄清臨床教職員不推廣任何產品或服務

【有線新聞】中大醫學院說坊間有人盜用醫學院教授的資料及研究結果作推廣營銷用途，強調臨床教職員不會推廣任何產品或服務。

中大醫學院聲明指，近日有人在網上訛稱有醫療儀器及健康食品是由中大醫學院教授研發，在未經批准下取用大量中大醫學院教授、科研究團隊的資料、圖片及研究文章作推廣營銷。

中大醫學院說，有關產品與中大及其教職員沒有任何關係，臨床教職員不會推廣任何產品、治療及服務，有關廣告嚴重失實，中大予以譴責及保留追究權利。