i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月25日
港聞
新聞資訊
女子前年接受針灸後亡 七旬無牌中醫被控誤殺 下周一提堂
【有線新聞】前年一名55歲女人懷疑接受針灸後死亡，事隔兩年警方落案起訴，一名無牌中醫涉嫌誤殺。
案發在前年12月10日，女事主在錦上路住所呼吸困難，送去博愛醫院後死亡。警方說一名74歲無牌中醫曾經為事主七次針灸及診療，事主因為背部穿透性刺傷導致氣胸致死，警方落案起訴他涉嫌誤殺及七項未經註冊作中醫執業罪，案件下星期一提堂。
上一條影片
內地公布人才吸引力城市排名 深圳廣州排前五
下一條影片
普京與俄軍母親見面
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所