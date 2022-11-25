女子前年接受針灸後亡　七旬無牌中醫被控誤殺　下周一提堂

【有線新聞】前年一名55歲女人懷疑接受針灸後死亡，事隔兩年警方落案起訴，一名無牌中醫涉嫌誤殺。

案發在前年12月10日，女事主在錦上路住所呼吸困難，送去博愛醫院後死亡。警方說一名74歲無牌中醫曾經為事主七次針灸及診療，事主因為背部穿透性刺傷導致氣胸致死，警方落案起訴他涉嫌誤殺及七項未經註冊作中醫執業罪，案件下星期一提堂。