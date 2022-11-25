i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月25日
兩岸國際
新聞資訊
普京與俄軍母親見面
【有線新聞】俄羅斯總統普京與一群俄軍的母親見面。
普京與十多名母親會面，準備了茶點，她們的兒子都正在參加俄烏戰事，或已徵召入後備軍。普京稱明白沒有事比喪失兒子更悲痛，表示全國領導層都會分擔這痛苦，承諾不會讓軍人母親覺得被遺忘。他強調電視和網上很多虛假資訊，呼籲她們不要盡信。每年11月最後一個星期日是俄羅斯母親節，普京特地在此節日前夕安排會面。
上一條影片
女子前年接受針灸後亡 七旬無牌中醫被控誤殺 下周一提堂
下一條影片
美廠商研新自動車AI 貨車爆胎識「救車」 可維持平衡兼安全停車
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所