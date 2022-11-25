【有線新聞】俄羅斯總統普京與一群俄軍的母親見面。

普京與十多名母親會面，準備了茶點，她們的兒子都正在參加俄烏戰事，或已徵召入後備軍。普京稱明白沒有事比喪失兒子更悲痛，表示全國領導層都會分擔這痛苦，承諾不會讓軍人母親覺得被遺忘。他強調電視和網上很多虛假資訊，呼籲她們不要盡信。每年11月最後一個星期日是俄羅斯母親節，普京特地在此節日前夕安排會面。