香港仔私家車疑失控撞山坡起火　司機受傷送院

【有線新聞】香港仔有私家車懷疑撞山坡後起火，司機受傷送院。

私家車車頭起火，全車嚴重焚毀，晚上約7時45分，該輛私家車在深水灣道8號對開懷疑失控撞向山坡，之後起火。消防到場開喉將火救熄，男司機受傷送院治理。