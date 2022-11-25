伊朗國內拘捕球員輿論估計為警告世界盃作賽隊員 反對派球衣遭工作人員沒收

【有線新聞】伊朗政府拘捕支持反政府示威的前國腳加富里，輿論估計是為了警告國家隊隊員，他們在第二場世界盃分組賽已恢復唱國歌。

伊朗支持者在賽前叫口號打氣，他們除了支持國家隊，部分人亦是政府的支持者，與另一些反對派球迷「打對台」。21歲的萬尼亞在卡塔爾留學，她指不同意見應彼此尊重，但事與願違：「他們一直攻擊我，他們在我前來的交通工具上一直咒罵。我猜他們不支持反政府示威，而我明顯是支持的。我們聽說過政權派了大約5千人免費前來卡塔爾看世界盃，只為了顯示政權受支持，我們聽說過。各派伊朗球迷之間的失衡並不公平，我認為他們不應獲授權這樣做。」萬尼亞受訪時，有人走近高叫「伊朗」、「伊朗伊斯蘭共和國」，萬尼亞要求他走開一點。

在國內，西部阿瓦士市球會的35歲球員加富里，周四參與訓練後被捕。當局指他損害國家隊聲譽，散播反政府宣傳。伊朗國家隊隊員日前在世界盃對英格蘭賽前沒唱國歌，第二場對威爾士就有唱，當時有球迷喝倒采。

另外有人帶著印著「阿米尼」的球衣，阿米尼早前因頭巾問題被捕後死亡，觸發大規模示威，球衣之後被工作人員拿走。