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2022年11月25日
體育
新聞資訊
世界盃B組 威爾士0:2伊朗
【有線新聞】世界盃B組，伊朗補時連入兩球，2比0擊敗尾段十人應戰的威爾士。
首場2比6大敗給英格蘭，伊朗力求反彈。哥利沙達上半場一度攻破威爾士大門，但越位在先、入球無效，半場0比0。
伊朗全場21次攻門，換邊後阿斯蒙和哥利沙達，連環射中柱。
踢到86分鐘出現轉捩點，威爾士門將軒尼斯，出迎撞跌泰利美，領今屆第一張紅牌離場。
伊朗把握人數優勢，補時8分鐘，後備入替的謝舒美遠射打破僵局。3分鐘後列薩伊恩為伊朗奠定贏2比0，打開勝利之門。
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