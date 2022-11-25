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2022年11月26日
體育
新聞資訊
世界盃A組 卡塔爾1:3塞內加爾
【有線新聞】世界盃A組，東道主卡塔爾1比3不敵塞內加爾，分組賽兩連敗。
卡塔爾41分鐘失守，古克希解圍失誤，迪亞把握機會射入，為塞內加爾半場領先。
換邊後3分鐘擴大比數，迪迪奧頭槌建功，塞內加爾拉開到2比0。
卡塔爾急起直追，78分鐘靠後備入替的蒙達利，頂入「開齋」，亦是他們世界盃史上第一球。
6分鐘後，迪恩為塞內加爾鎖定贏3比1，是非洲球隊今屆首場勝仗。
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