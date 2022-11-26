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Twitter解封特朗普帳戶　馬斯克：糾正嚴重錯誤　下周五再推三色認證

【有線新聞】Twitter行政總裁馬斯克稱，去年初國會騷亂後封鎖當時總統特朗普的帳戶是嚴重錯誤。
馬斯克回應帖文指，雖然停止特朗普使用帳戶沒有違反法律或服務條款，但不讓在任總統在Twitter發言會影響美國人對Twitter的信任，形容日前重啟特朗普帳戶是糾正了一個嚴重錯誤。
馬斯克又宣布下周五推出新的帳戶認證，有藍、灰、金三種顏色分別代表個人、政府和公司，都是手動認證。但沒提及是否收費，Twitter早前推出月費7.99美元藍剔認證，但出現大量冒充帳號，而撤回計劃。
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