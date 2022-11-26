烏克蘭三成電力未恢復影響約600萬戶

【有線新聞】烏克蘭基建遭俄軍大規模攻擊後，全國三成電力尚未恢復，約600萬戶受影響，總統澤連斯基罕有批評基輔市長辦事不力。

烏克蘭總統澤連斯基到首都基輔以北城鎮，視察被俄軍炮轟的民居，聽取官員匯報毀損情況，之後參觀為居民免費提供水電、供暖和流動通訊服務的應急中心。

澤連斯基指，會與國家一起走過這條艱難的路，克服挑戰，打贏這場仗。

在南部重鎮赫爾松市，俄軍空襲過後有人橫屍街頭，俄羅斯近期集中攻擊烏克蘭基建，當局估計約一半能源設施遭到破壞。

國家電網營運商指，全國三成電力供應仍然中斷，正全力搶修。

澤連斯基表示，目前仍有600萬戶停電，形容是戰事至今最嚴重的破壞，他又罕有地公開批評基輔市長和官員，沒有提供足夠的幫助，又斥責有人在官方報告中撒謊，但沒仔細說明。

澤連斯基當地周五接見到訪的英國外相祁湛明，祁湛明承諾再提供300萬英鎊援助協助重建。今次繼英國首相辛偉誠後，不足一周再有英國官員造訪基輔。

俄羅斯總統普京則趁當地母親節，與十多名參與戰事士兵的母親見面，部分人的兒子已經為國捐軀。普京稱明白沒有事比喪子之痛更悲痛，又指現時人員充足，無需再進行動員。