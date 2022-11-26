今季公屋輪候時間減0.4年　何永賢：簡約公屋推出將令跌幅更明顯

【有線新聞】公屋一般申請者平均輪候5.6年，比上一季快0.4年，房屋局局長何永賢表示因今季有逾萬個公屋單位可供編配。

何永賢：「0.4年的跌幅是多。今次有逾萬個單位推出，消化一般輪候冊，但要視乎每一季有多少單位提供予輪候的人上樓。輪候數字會有升和跌，希望能夠緩緩向下，中間偶然會有波幅。當簡約公屋陸續出現，大家會見到輪候公屋時間的效果會更明顯。」