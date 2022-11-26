i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月26日
港聞
新聞資訊
今季公屋輪候時間減0.4年 何永賢：簡約公屋推出將令跌幅更明顯
【有線新聞】公屋一般申請者平均輪候5.6年，比上一季快0.4年，房屋局局長何永賢表示因今季有逾萬個公屋單位可供編配。
何永賢：「0.4年的跌幅是多。今次有逾萬個單位推出，消化一般輪候冊，但要視乎每一季有多少單位提供予輪候的人上樓。輪候數字會有升和跌，希望能夠緩緩向下，中間偶然會有波幅。當簡約公屋陸續出現，大家會見到輪候公屋時間的效果會更明顯。」
上一條影片
日日有頭條：97年經紀巧思創作樓盤廣告
下一條影片
醫衞局擬強制醫護公營服務年期 李夏茵稱受訓時長應回饋社會
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所