醫衞局擬強制醫護公營服務年期　李夏茵稱受訓時長應回饋社會

【有線新聞】政府正研究強制醫護在公營醫療系統服務一定年期，醫衞局副局長李夏茵說仍在研究細節，但認為醫護有責任回饋社會。

醫務衞生局副局長李夏茵：「我由做學生、實習醫生、專科醫生，總共要（受訓）13年。政府投資在我身上的資源很多，只是我讀大學的6年，其實每一位醫生政府投資了350萬元，所以我覺得有責任。我們亦應該要回饋社會，希望這個意念令在公營機構或者合資格醫護人員都可以在公營醫院或者系統服務一段日子。」