MIRROR演唱會｜李父透露阿MO四個月來首洗澡　肺部靠呼吸儀器完全擴張

【有線新聞】MIRROR演唱會事故受傷舞蹈員阿MO李啟言創傷四個月以來首次洗澡。

他的父親李盛林牧師發代禱信，說阿MO能夠洗澡是爽快的一刻，又說他能夠在治療以外，坐在復康輪椅較長時間遠望窗外，亦是四個月以來第一次。阿MO的發燒亦暫時受控，靠物理治療的呼吸儀器第一次將肺部「全吹起來」，未來每天會繼續做，加強肺部機能和肌肉，亦會同步以中醫治療調理身體。