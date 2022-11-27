約八成藝術生負笈海外　兆基創意書院：本地學制不重視文藝、倡大學放寬入學要求

【有線新聞】本港中小學創科教育今年加入藝術元素，由「STEM」變為「STEAM」，有主打藝術教育的中學稱現有學制不重視文化藝術，近年升讀學士學位的學生有約八成會去海外，若要留住本地人才，大學應思考再放寬入學要求。

香港兆基創意書院中六生Fina：「我認為這個步驟是最難，顏色很容易不平均 ，對手要很穩定。」就讀中六的Fina不喜歡傳統學習模式，但修復陶瓷、日本工藝「金繼」就很適合她。

她三年前轉到這間直資中學修讀創意藝術文憑課程，不用操卷考公開試 ，只需要每年創作五、六份作品，Fina：「好像確是找到自己喜歡甚麼，確是喜歡用手做一些成品出來，我在舊校時讀過視覺藝術科，題目不是我特別有興趣，但學校要我們做就做，好像沒意思。」Fina將報考台灣的大學修讀藝術，能否修讀，就憑她三年做過的20多份作品。

不論是讀藝術文憑或是文憑試課程，近五年校內升讀海外和本地學士學位的比例分別是八比二，兆基創意書院副校長陳上城：「作品集這件事在海外大學比較看重，面試過程都十分重要，不會太看重傳統學術成績，未考文憑試已經取錄我們的學生 ，他們多了思考對未來的可能性，想像力會闊許多，出路不會只靠考試的成功或失敗而決定。」

要入讀八大資助大學和演藝學院，四個核心科成績要達到「3322」，近年院校多了彈性收生，一科「失手」都尚有機會。

校監黃英琦覺得大學的藝術類課程可思考再放寬收生要求，兆基創意書院黃英琦：「我會反問為何香港要有『3322』，並非因為他有文化藝術天份，而其他科目成績不需要太高，如果作品集很出色、具某些天份，其實要求他升讀大學時再額外修讀例如英文科目以令他能達標，不是因為英文差而沒有機會進入香港的大學。」

黃英琦又覺得，政府要制定精密的人才藍圖，例如由中小學的學制入手培育學生對文化藝術興趣，亦要檢視未來需要甚麼範疇的人才，在大學學位和學額上配合。