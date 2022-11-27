i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月27日
港聞
新聞資訊
陳智思盼進一步放寬博物館及表演場所人數限制
【有線新聞】西九文化區董事局副主席陳智思希望，政府可放寬博物館及表演場所的人數限制。
西九文化區董事局副主席陳智思：「感謝政府早前容許遊客持黃碼都可以去博物館，幫到政府、幫到我們、幫到市民，我們現時還有人數限制去到八成五，不只幫西九，所有文化界，聽他們說很多表演本身受歡迎，因為有限制，未達滿座。如果將來我估計政府一步步、慢慢放鬆，我們希望下一步政府考慮將人數限制降低。」
身兼香港泰國商會主席的陳智思又說，早前隨行政長官李家超率領的商貿團訪問泰國，是對內對外發放香港復常信息，形容意義重大。
上一條影片
國產新列車觀塘綫首行駛 將逐步取代40年英製列車 鐵路迷感興奮盼防意外
下一條影片
樓盤傳真 26/11/2022 第一節
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所