陳智思盼進一步放寬博物館及表演場所人數限制

【有線新聞】西九文化區董事局副主席陳智思希望，政府可放寬博物館及表演場所的人數限制。

西九文化區董事局副主席陳智思：「感謝政府早前容許遊客持黃碼都可以去博物館，幫到政府、幫到我們、幫到市民，我們現時還有人數限制去到八成五，不只幫西九，所有文化界，聽他們說很多表演本身受歡迎，因為有限制，未達滿座。如果將來我估計政府一步步、慢慢放鬆，我們希望下一步政府考慮將人數限制降低。」

身兼香港泰國商會主席的陳智思又說，早前隨行政長官李家超率領的商貿團訪問泰國，是對內對外發放香港復常信息，形容意義重大。