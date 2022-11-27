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2022年11月27日
港聞
新聞資訊
陳茂波：加強與大灣區合作等 鞏固香港國際航運中心地位
【有線新聞】財政司司長陳茂波稱，要多管齊下鞏固本港國際航運中心地位。
陳茂波在網誌表示，本港現有900多間公司從事海運業務，商船船隊佔全球總載重量約一成，政府近年透過稅務優惠等吸引更多航運公司落戶香港，並發展國際仲裁及海事保險等，為產業提供巨大發展潛力；又稱特區政府會加強與大灣區合作，興建不同物流基建，多管齊下鞏固及提升香港國際航運中心及國際航空樞紐地位。
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