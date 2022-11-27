強積金今年表現虧損　積金局強調制度穩健、不應以投資短炒看待

【有線新聞】今年強積金表現出現虧損，積金局主席劉麥嘉軒重申不應以投資短炒角度看待強積金。

劉麥嘉軒在網誌表示，強積金是極之長線的投資，制度實施廿二年來有十四年錄得正回報，而出現負回報的年份隨後一年都能夠回升。她強調強積金制度穩健、長遠經得起考驗，目前強積金的短期表現並不能代表整段投資期的情況，所以毋須過份憂慮市況波動。