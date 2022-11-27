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2022年11月27日
港聞
新聞資訊
人大選舉提名｜陳智思宣布不爭取連任 稱是時候讓位
【有線新聞】行會前召集人陳智思宣布不爭取連任港區人大。
行會前召集人陳智思：「我作為人大香港區代表已15年，我認為是時候讓其他有興趣的人參與人大工作，過去15年人大工作對我來說意義重大，令我更認識國家。」
有報道說前行政長官林鄭月娥有可能做下任人大常委，陳智思說沒有與對方溝通，即使她想做亦要得選舉會議成員支持。另外，全國政協委員黃英豪和陳仲尼轉跑道參選港區人大，周一報名。
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