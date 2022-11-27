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2022年11月27日
港聞
新聞資訊
李家超連續兩日檢測陰性 已返回辦公室工作
【有線新聞】行政長官李家超說連續兩日檢測陰性，早上已返回辦公室工作。
李家超在社交媒體說，早上快速測試繼續「一條線」，連續兩天檢測陰性，在衞生署系統登記後「疫苗通行證」已轉為藍碼，早上九時返回辦公室，為未來一星期的工作做準備。
李家超早前到泰國曼谷出席亞太經合組織會議，返港後確診新型肺炎。
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