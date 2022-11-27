不滿亞博購物展欠接駁巴人流少　參展商抗議促回水　主辦方稱疫下有調整

【有線新聞】大型購物展「香港GO嘉年華」在亞洲博覽館舉行，有參展商不滿人流稀疏，歸咎主辦單位未有提供免費交通接駁，主辦單位解釋因展覽多番延期令安排有調整，已招攬一些本地團入場購物。

有參展商喊破喉嚨，狂谷一元貨品。

「香港GO嘉年華」星期五起一連四日在亞洲博覽館舉行，即使周日都人流稀疏，有參展商歸咎交通安排令人流不似預期。

參展商Jennie：「他說會像工展會般有免費接駁巴士在不同地區前來，但是沒有，他安排了九巴接駁巴士，但是這些接駁巴士超過40分鐘才有一班。」

參展商張先生：「沒有直通巴士是最大的影響，因為進來機場成本高。有些區議員帶公公婆婆過來，但是他們的消費力、購買力不高，我們想要的客源不是這些，想要一些進來購物、嘗試新事物的人。」

部分參展商一度在展覽翌日的開幕禮抗議，主辦單位解釋因為展覽多次延期，由年初拖到接近年尾，所以原先提出的免費交通接駁亦有調整。

香港工商協進聯盟主席張維樂：「在我們宣布市場計劃書的時候，我們都在下面寫了有機會調整當中文字。沒有穿梭巴士而言，是因為我跟九巴合作，申請了12條巴士線直達博覽館站。運輸署說如果我們申請這12條線，不可以同時申請穿梭巴士。沒有穿梭巴士，我們找九巴取代，再者有商會、地區性組織、一些旅行社都會帶團進來。」

他說不會考慮退款，會向參展商提供不同補貼，減低參展成本。主辦單位最初以現金券方式提供優惠，現時向每名商戶購買價值1,000元貨品，贈送給每天首1,000名入場的市民，例如花生、檸檬汁等。