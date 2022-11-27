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2022年11月27日
體育
新聞資訊
世界三人籃球巡迴賽香港大師賽 烏克蘭的高積勝出投籃賽
【有線新聞】世界三人籃球巡迴賽香港大師賽，效力南華的朱亮出戰投籃賽。冠軍是烏克蘭的高積。
4位球員參賽，朱亮率先登場。每人在四個不同位置，合共射18球。但朱亮手感一般，只射入兩球、得到兩分。
利曼的高積射入4球一分，再在兩分的位置射3中2，最終取得8分，1分力壓另外兩人，勝出投籃賽。
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