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2022年11月27日
港聞
新聞資訊
港大內地生貼文宣悼烏魯木齊大火死難者 校方報警
【有線新聞】港大有學生在校內張貼悼念烏魯木齊大火死難者的海報，校方因為他們拒絕透露身份報警。
傍晚約6時，有內地留學生在校內手持鮮花、張貼文宣，悼念大火死難者。港大指保安因為在場人士，拒絕透露是否港大學生和相關活動，擔心有外來人士引發公眾秩序問題，於是求警協助。警員到場了解，抄下學生的個人資料後放行。
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