過渡房屋「同心村」入住率過半　營運機構冀改善交通配套、吸引更多人居住

【有線新聞】提供1,800個單位的過渡性房屋項目，元朗「同心村」入伙半年，入住率約55%。營運的聖公會福利協會說，由於交通配套未完善，會減低吸引力。

同心村位於元朗山貝路，附近有私人屋苑采葉庭。這個過渡性房屋5月開始入伙，在單位的設計上都花了心思，在天花加上鐵管，晾衫都方便一點。在洗手間挪出一角的空間，方便儲物。

同心村居民梁太：「以往住葵涌區，單位小於120呎。以往心情較煩躁，因為環境比較迫，但來到這裏，家中寬敞了，又可以放到雪櫃，可以下廚。」

同心村居民梁女士：「搬來同心村後開心了很多，自由度也很好。現在朋友及親人見到我，

也說我胖了很多。」

村內有便利店，亦有由村民打理的髮型屋，環境不錯，但入住率僅得約55%。

營運的香港聖公會福利協會說，雖然由同心村前往港鐵站只需10分鐘，但就欠缺巴士線等選擇，會減低吸引力。香港聖公會福利協會助理總幹事姜彩燕：「無論興建過渡性房屋或簡約公屋，其實都應該在地區發展較成熟、社區設施配套一定要較足夠，才能方便居民遷移去另一個地方及盡快適應地區。我知道九巴將開辦巴士線，來往屯門、元朗區，相信這些措施可幫助居民外出上班上學，吸引更多人來同心村居住。」姜彩燕希望未來半年，入住率可提升至80%，又會定期評估居民的心理狀況，確保他們住得開心、舒適。