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2022年11月28日
港聞
新聞資訊
堅尼地城海都樓法團被指選舉舞弊 業主要求民政事務署介入
【有線新聞】堅尼地城海都樓部分業主懷疑法團選舉舞弊，要求民政事務署介入。
十多名海都樓業主到民政事務總署請願，他們指大廈早前選舉法團主席，部分居民的授權票被取用，又指新主席不是大廈業主，並拒絕重選法團。
居民要求民政事務署介入，公開法團選舉的授權文件及協助重選法團。
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