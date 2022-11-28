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堅尼地城海都樓法團被指選舉舞弊　業主要求民政事務署介入

【有線新聞】堅尼地城海都樓部分業主懷疑法團選舉舞弊，要求民政事務署介入。
十多名海都樓業主到民政事務總署請願，他們指大廈早前選舉法團主席，部分居民的授權票被取用，又指新主席不是大廈業主，並拒絕重選法團。
居民要求民政事務署介入，公開法團選舉的授權文件及協助重選法團。
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