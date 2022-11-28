律政司就黎智英聘英御狀終極上訴將有裁決　陳澤銘稱對法院有信心

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英聘請英國御用大律師來港為他抗辯，律政司的終極上訴申請下午會有裁決。香港律師會會長陳澤銘說，暫時不會評論，重申對法院有信心，會尊重裁決。

陳澤銘表示：「我想先等判決結果後再看，補充一句，國安法當然是香港一個較新的安排，只有兩年歷史，附則第65條亦提到港區國安法，最終解釋權在於人大常委會，條文寫得清楚，但我對香港法院非常有信心，如何演繹這些條文。」