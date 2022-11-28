七女子涉網上推廣非法賭博被捕　有人報稱是藝人

【有線新聞】警方拘捕7名女子，涉嫌在網上推廣非法賭博。

檢獲的證物包括電子煙、手機及平板電腦等，警方指近日有不法分子，利誘網上意見領袖即KOL，在社交平台推銷網上非法賭場，有人涉嫌用虛假照片開設社交帳戶，吸引他人投注。

上星期拘捕七名女子，年齡20至30歲，報稱是藝人及美容師等，警方強調世界盃期間，會加強打擊非法賭博。