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2022年11月28日
港聞
新聞資訊
七女子涉網上推廣非法賭博被捕 有人報稱是藝人
【有線新聞】警方拘捕7名女子，涉嫌在網上推廣非法賭博。
檢獲的證物包括電子煙、手機及平板電腦等，警方指近日有不法分子，利誘網上意見領袖即KOL，在社交平台推銷網上非法賭場，有人涉嫌用虛假照片開設社交帳戶，吸引他人投注。
上星期拘捕七名女子，年齡20至30歲，報稱是藝人及美容師等，警方強調世界盃期間，會加強打擊非法賭博。
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