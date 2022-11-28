烏搶修電網恢復八成電力　料俄將發動新攻擊　俄軍人母親聯署求撤兵

【有線新聞】烏克蘭加緊搶修電網，已恢復全國八成電力。總統澤連斯基預料俄軍將發動新一輪攻擊，警告民眾仍要面臨嚴峻情況。俄羅斯有反戰組織與軍人母親發起聯署，要求俄軍從烏克蘭撤兵。

烏克蘭收復東北部哈爾科夫近兩個月，但民眾仍未能重返家園。多個村落嚴重損毀，只剩頹垣敗瓦，除了房屋倒塌，水電供應亦不足。全國多個地區面臨同樣困境，當局開始撤離南部赫爾松市的長者、婦孺等居民，但有人不願離開家園。有機構捐贈物資，讓留守民眾可抵禦嚴寒。

俄軍近月持續轟炸烏克蘭的基建，當局加快搶修供電設施。國營能源公司周日指已恢復供應全國所需的八成電力，但能源需求會隨寒冬迫近而增加，呼籲民眾節約用電。

總統澤連斯基預料俄軍將發動新一輪導彈攻擊，烏克蘭部隊已準備就緒，他警告未來一周情況仍然嚴峻，呼籲民眾守望相助。

俄烏戰事踏入第十個月，一群俄羅斯士兵的母親聯同俄羅斯女權及反戰組織，在當地母親節發起網上聯署，要求莫斯科下令從烏克蘭撤兵，數以千計人已簽署。聯署信會送到國家杜馬和聯邦委員會。組織形容特別軍事行動帶來破壞和傷痛，一眾俄羅斯母親只希望能在和平的環境下撫養孩子。