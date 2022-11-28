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2022年11月28日
港聞
新聞資訊
青衣兩貨車相撞 一司機右手折斷送院
【有線新聞】青衣有兩輛貨車相撞，一名司機重傷。
涉事的密斗貨車車頭損毀嚴重，擋風玻璃碎裂。
下午近三時，密斗貨車沿青衣路往葵涌方向行駛，駛到青強街交界懷疑失控，撞向一輛重型貨車車尾。
密斗貨車司機重傷右手折斷，被困車廂，救護員將他救出，送院搶救，警方正調查意外原因。
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