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2022年11月28日
港聞
新聞資訊
律政司就黎智英聘英御狀終極上訴遭駁回 譚耀宗感失望：違背國安法立法原意
【有線新聞】全國人大常委譚耀宗對終審法院的裁決感到失望，他說早前建議人大釋法處理只是他的個人意見，重申海外律師參與國安案件，違背國安法立法原意。
全國人大常委譚耀宗表示：「我未有時間仔細研究判詞，但對裁決感失望，（人大釋法）是我自己提出，人大對於自己制定的法例，當然可以有最終解釋權。至於甚麼時候做，應要由人大考慮，如果人大需要澄清會一併考慮，究竟只是針對此案，或比較宏觀些的處理辦法。」
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