黎智英聘英御狀律政司終極上訴遭駁回　梁美芬不推測人大會否釋法

【有線新聞】基本法委員會委員梁美芬不推測人大常委會會否因此釋法，相信要時間研究判詞。

梁美芬表示：「相信全國人大常委會對某些條文的適用的看法，透過不同權威人士已經顯示出來，現時這個階段，大家要探討出現這樣的分歧。

她稱：「香港的終審法院看某些條文，根據普通法就會這樣判決，目前決定此事要否要釋法，現時討論的問題，都是牽涉日後有關條文的實踐，值得大家討論。」

她續指：「我認為相關部門會作出深入研究，到底這是單一事件，或日後會成為缺口。」

至於判詞指律政司上訴的新論點，沒有於下級法院處理過，是否「漏招」，梁美芬說打官司有贏有輸，亦有機會「漏招」。