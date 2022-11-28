黎智英案｜港澳辦、中聯辦支持李家超提請釋法　體現「責任人」擔當

【有線新聞】港澳辦及中聯辦說支持特首李家超提請釋法。

港澳辦聲明提到黎智英案在辦理過程中出現的現象，值得高度警惕；香港法院批准英國御用大律師代理案件，違反港區國安法的立法精神及法理邏輯，李家超及時提出釋法，充分體現特區「第一責任人」的擔當。

中聯辦就說支持特區維護國安法的權威，因為容許海外大律師參與抗辯，為外國勢力插手干預開啟了方便之門，有損本地律師職業聲譽及香港法治形象。