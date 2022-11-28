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烏魯木齊大火｜市民中環及中大校園舉白紙　悼念死難者

【有線新聞】晚上有市民在中環及中大校園悼念烏魯木齊大火死難者。
有市民帶同鮮花、舉起白紙到中環戲院里參與悼念，警員拉起橙帶，用攝錄機拍攝現場情況，登記部分市民的個人資料，呼籲他們不要違反限聚令。
有參加者說來自上海，家人受到防疫政策影響，過來悼念是支持內地民眾的訴求，不再實施嚴格的封控措施「清零」。
而在中大范克廉樓外，亦有人擺放鮮花，用蠟燭砌成「1124」字樣，悼念本月24日晚大火的死難者，保安在旁邊拍攝。
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