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2022年11月28日
兩岸國際
新聞資訊
岸田文雄指示官員五年內增加日本防衛預算
【有線新聞】日本首相岸田文雄指示官員五年內增加防衛預算，被視為應對中國日益增加的威脅。
岸田文雄召見防衛大臣濱田靖一及財務大臣鈴木俊一，要求他們採取預算措施，使防衛費及相關預算於2027年度達至國內生產總值2%。岸田表示有必要緊急加強國防預算，從根本加強防衛能力。防衛省指出，要達到目標大約需要11萬億日圓。現時日本防衛預算約為5萬億日圓，佔國內生產總值不足1%。
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