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2022年11月28日
港聞
新聞資訊
黎智英案｜提請解釋國安法 湯家驊：特首獨有責任及權力
【有線新聞】行會成員、資深大律師湯家驊說，要求人大常委會解釋國安法是特首獨有的責任及權力，法院無權要求釋法。
湯家驊：「根據港區國安法條文，特別第11及12條，就是說特首有責任在實施這條法例時提交工作報告、作出建議，而港區國安法有清楚條文，表明港區國安法的解釋權屬於人大常委會，所以這個程序不容許無論是終審法院或者其他機構，要求人大常委會作出釋法。」
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