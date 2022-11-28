美駐華使團籲在華公民預備14天糧水

【有線新聞】美國駐華使團因應中國收緊防疫，呼籲在華美國公民自備14天糧水。

美國使團周一發聲明指，中方因應疫情正加緊防疫，措施可能包括居家隔離、大規模檢測、關閉場所、交通中斷、封控等，可能導致家庭成員分離。聲明鼓勵在華美國公民和其家人預備14天分量的藥物、瓶裝水和食物，又指美國駐華大使伯恩斯等官員均有定期就防疫措施，向中方高層官員提出關切。