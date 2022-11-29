人大釋法｜湯家驊：人大非凌駕終院之上　指英御狀或難抵壓力不宜執行國安案

【有線新聞】行政會議成員湯家驊說，今次政府尋求人大解釋國安法與之前五次釋法不同，不應視人大常委會是終審法院以外的上訴法庭，又說海外律師有可能面對政治壓力，對他們處理國安案件有疑慮是可以理解。

特區政府提請人大釋法將是回歸以來第六次釋法，今次是尋求解釋國安法。行政會議成員湯家驊認為跟前五次不同，今次是就立法方面的問題作解釋，而非關乎憲法及基本法。

湯家驊：「人大常委會行使的是立法解釋權，這個解釋權在大陸法國家是相當普遍，我們終審法院行使的是香港的司法審批權，這個與立法解釋權有明顯分別，兩個權力的行使應該互相配合，沒有任何衝突，不應混為一談，換句話說，不應視人大常委會為終審法院以外的上訴法庭。」

湯家驊又提到去年律政司聘請英國御用大律師David Perry來港擔任主控，處理黎智英及民主派非法集結案，他亦因英國政府施壓而請辭，因此令人對海外律師處理國安案件有疑慮是可以理解。

湯家驊：「這突顯了英國專業大律師他們的專業操守都是有問題，因為他們抵受不住，或不願意接受政治壓力，現時有另一位御用大律師來香港，他會不會因為英國與中國敵對的現狀，受英國政府或輿論壓力，做出一些違反國家安全的行為，或不適合執行國家安全案件的責任，如果有人懷疑，我認為是可以理解。」

他又說本港有不同法律專業可以應付不同類型案件，而他們都受到大律師公會及律師會監管，有失當會調查和懲處，相反未經本地註冊的海外律師就難以監管。