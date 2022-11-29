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2022年11月29日
港聞
新聞資訊
警破尖沙咀跨境賣淫集團 17人被捕 包括俄羅斯及日籍女子
【有線新聞】警方在尖沙咀搗破一個跨境賣淫集團，拘捕17人。
被捕17名女子年齡介乎20至40歲，包括2名相信是集團骨幹成員，涉嫌操控他人賣淫被押走調查。警方根據線報，昨晚搜查五間酒店，破獲一個懷疑利用社交平台的賣淫集團，拘捕17名女子，其中2名俄羅斯籍、2名日本籍及11名內地女子涉嫌違反逗留條件，並檢獲一批證物及22萬元現金。
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