人大法工委主任沈春耀周六來港宣講二十大精神

【有線新聞】全國人大常委會法工委主任沈春耀星期六來港出席二十大精神宣講會。

宣講會星期六早上在灣仔會展舉行，出席的除了有沈春耀，還有全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻，特首李家超屆時亦會致辭。向政界發出宣講會邀請函的政制及內地事務局長曾國衞及公務員事務局長楊何蓓茵說，要讓與會者充分認識學習二十大精神的重大意義。