i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月29日
港聞
新聞資訊
人大法工委主任沈春耀周六來港宣講二十大精神
【有線新聞】全國人大常委會法工委主任沈春耀星期六來港出席二十大精神宣講會。
宣講會星期六早上在灣仔會展舉行，出席的除了有沈春耀，還有全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻，特首李家超屆時亦會致辭。向政界發出宣講會邀請函的政制及內地事務局長曾國衞及公務員事務局長楊何蓓茵說，要讓與會者充分認識學習二十大精神的重大意義。
上一條影片
日日有頭條：99年區議會選舉坑口東兩名候選人同票
下一條影片
【小事大意義】阿琴與貓 : 精神復元人士阿琴跟貓貓溝通相處 療癒自己缺口踢走抑鬱愁容
客戶服務
熱門
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
一線搜查｜直擊上水小販多人做媒賣「無痛噴霧」 有街坊中伏：見人哋噴完得先幫佢買
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法