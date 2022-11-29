辛偉誠首份外交政策演說聚焦中俄競爭

【有線新聞】英國首相辛偉誠指，中英關係的黃金時代已成過去，英國價值和利益均面臨挑戰，會以經濟實力為基礎應對競爭，更強硬地捍衛自由、開放、法治價值，不過演說無將中國定性為「威脅」，被黨內議員質疑立場不夠強硬。

英國首相辛偉誠在倫敦金融城市長年度晚宴上發表任內首份外交政策演說，表明應對中國、俄羅斯競爭

要有務實的長期方針。英國首相辛偉誠：「我們應對中國的方針要有所進化，容我表明，所謂黃金時代已成過去，還有天真地以為貿易會自動帶來社會和政治改革的想法。」

辛偉誠直指中國對英國的價值和利益構成「系統性挑戰」，又提及近日中國多地爆發針對防疫措施的示威。辛偉誠：「中國更趨威權主義加劇挑戰，拒聽人民示威，中國政府反而進一步鎮壓，包括襲擊英國廣播公司記者。」

辛偉誠強調，傳媒和國會議員有權關注這些人權爭議，就新疆、香港等問題發聲亦不應面臨制裁。他表明英國不會安於現狀，面對競爭不能短視或一廂情願，會更強硬地捍衛自由、開放和法治價值，並以國內經濟安全和實力為基礎務實應對。不過演說沒有將中國定性為「威脅」，亦強調不應單純依賴「冷戰辭令」，稱在全球穩定和氣候等國際事務上，無法忽視中國的重要性，會與其他西方盟友一樣，透過外交和溝通管控競爭。

至於俄烏戰事方面，辛偉誠批評俄軍將攻勢由戰場轉移到平民身上，表示會向烏克蘭提供新的防空裝備等軍事援助，明言保護烏克蘭就是保護英國，會支持烏克蘭直到最後。