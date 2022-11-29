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2022年11月29日
兩岸國際
新聞資訊
美軍︰中國急速發展太空軍事科技或將超越美國
【有線新聞】美國太空軍參謀長警告，中國的太空軍事科技發展迅速有可能超越美國。
美國太空軍參謀長阿馬格諾出席澳洲智庫活動時指，北京急速發展衛星通訊、可重用飛船等太空軍事科技，指中國是唯一一個既有意向尋求重塑國際秩序，亦擁有相應經濟、外交、軍事和科技力量的國家。
他又批評中國和俄羅斯近年魯莽試射導彈，製造大量構成危險的太空垃圾，威脅美國太空系統，亦危及所有國家的安全、經濟、科研利益。
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