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2022年11月29日
港聞
新聞資訊
內地爆反封控示威 李慧琼：相信中央會嚴肅處理
【有線新聞】內地多個省市有民眾示威抗議防疫封控，有政協委員說，執行及落實防疫措施的問題，相信中央會嚴肅處理。
全國政協委員李慧琼：「我十分相信國家的防疫抗疫政策初心是為保障市民的生命健康，但執行過程中需要每個地方、每個單位按實際情況進行，做到「人民至上」、「生命至上」，相信中央會嚴肅處理，如果有單位、有人在操作過程中有不當的行為。」
港區人大代表林順潮：「內地因為抗疫是會有疲勞的，反應其實是很自然，需要政府和人民多些溝通。現時除動態清零外，亦要精準抗疫，相信需要磨合，這些問題要認真關注和處理。」
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