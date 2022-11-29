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2022年11月29日
兩岸國際
新聞資訊
美艦被指非法闖入南沙海域 解放軍予以驅離
【有線新聞】解放軍指一艘美軍導彈巡洋艦，非法闖入中國南沙島礁鄰近海域，予以警告驅離，美軍反駁指控錯誤。
解放軍南部戰區發言人指，美軍導彈巡洋艦切斯勞維爾號未經中方批准非法闖入南沙島礁鄰近海域，解放軍派出海空兵力跟蹤監視並警告驅離，批評美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是大搞航行霸權，製造南海軍事化的又一鐵證。
美軍第七艦隊則稱，巡洋艦的行動符合國際法，美方不承認任何一方在南沙群島一帶水域非法設限，美軍繼續捍衛自由航行權利在公海行動，不論解放軍說甚麼都不能阻止。
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