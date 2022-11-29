冷鋒殺到氣溫急降　天文台料明日最低15度　隨後兩日跌至13度

【有線新聞】一道冷鋒將會橫過廣東沿岸，天文台預計，明日會逐步跌至約15度，隨後兩日進一步跌至13度。長者安居協會提醒，老人家要做好禦寒措施。

去到十一月底，仍然未覺涼或冷。近幾日日間氣溫更曾經貼近30度，很多人仍穿短袖衣服、吃雪糕。

隨著冷鋒即將抵達廣東沿岸，天文台預計星期三早上氣溫會顯著下降，晚上跌到約15度，隨後兩日再跌到13度，新界再低一兩度。天文台說，天氣反覆是預計之內。

天文台助理台長陳栢緯：「今年秋季、9月至11月28日，平均溫度基本上是最暖第一名。全球變暖大形勢下，溫度普遍偏高，預計今個冬天溫度正常至偏高，寒冷天氣日數比較正常來說是正常至偏少。正常日數範圍9至17日，即是說大概這個範圍或者更加少。」

長者安居協會說，平安鐘這個月接獲超過1500宗求助，涉及長者因為轉天氣出現流感徵狀，較過去幾個月多。

長者安居協會行政總裁王虹虹：「我們呼籲大家多主動關顧身邊長者，特別獨居長者。親身探訪或電話問候了解長者生活狀況，適當時提供協助。」

協會又提醒長者，多喝暖水、穿夠衣服，但不要穿得太多、太厚，以免影響血液循環同身體平衡。