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2022年11月29日
港聞
新聞資訊
城市售票網後日推新系統 同時段購票人數增10倍至兩萬人
【有線新聞】康文署後日推出城市售票網新系統，為受歡迎節目提供多個分流，同時段購票人數，由現時二千人增至二萬人。
新系統支援更多電子付款方式，亦增設虛擬排隊功能，繁忙時段輪候登入可看到前方輪候人數及預計輪候時間等，系統亦會提供互動式座位表，可在屏幕放大或縮小，更清晰預覽座位位置。
全港19個表演場地及主要博物館，亦會安裝全新自助售票機，供市民購票和取票。
為配合新系統最後籌備工作，城市售票網周三晚上八時起暫停服務。
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