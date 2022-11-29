城市售票網後日推新系統　同時段購票人數增10倍至兩萬人

【有線新聞】康文署後日推出城市售票網新系統，為受歡迎節目提供多個分流，同時段購票人數，由現時二千人增至二萬人。

新系統支援更多電子付款方式，亦增設虛擬排隊功能，繁忙時段輪候登入可看到前方輪候人數及預計輪候時間等，系統亦會提供互動式座位表，可在屏幕放大或縮小，更清晰預覽座位位置。

全港19個表演場地及主要博物館，亦會安裝全新自助售票機，供市民購票和取票。

為配合新系統最後籌備工作，城市售票網周三晚上八時起暫停服務。