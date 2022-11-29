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女子將貓放入洗衣機開機虐畜罪成　今上訴得直

女子將貓放入洗衣機開機虐畜罪成　今上訴得直

【有線新聞】一名女子發布將貓放入洗衣機並開機的影片，早前被裁定虐蓄罪成，她不服定罪上訴得直。
高等法院法官黃崇厚在判詞指，原審裁判官憑影片中的手指裁定被告虐畜，而沒有接納辯方解釋影片可能是朋友轉發給她；擔心裁判官沒有準確掌握舉證責任的法律原則，而原審對上訴人的誠信評估不穩妥，處理開脫陳詞時有誤，影響定罪裁決的穩妥性，裁定被告上訴得直。
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