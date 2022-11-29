香港壁球公開賽　何子樂及李嘉兒女單次圈止步

【有線新聞】香港壁球公開賽，港隊的劉子均和湯芷穎，分別躋身男、女子組16強。但何子樂及李嘉兒次圈止步。

橙衫的何子樂，硬撼世界「一姐」蘿雲歌雅，賽前表示會是一場硬仗，希望自己能夠發揮水準，與對方抗衡。開局落後下力追，一度反先7比5，但未能延續，先輸8比11。

這位排名36的香港球手之後受壓，再輸5比11及4比11，局數輸0比3出局。

黑衫的隊友李嘉兒亦都無緣16強，這位排名45的香港代表，鬥世界第三的夏瑪妮，直落輸5比11、4比11及5比11，未能晉級。