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2022年11月29日
體育
新聞資訊
香港壁球公開賽 何子樂及李嘉兒女單次圈止步
【有線新聞】香港壁球公開賽，港隊的劉子均和湯芷穎，分別躋身男、女子組16強。但何子樂及李嘉兒次圈止步。
橙衫的何子樂，硬撼世界「一姐」蘿雲歌雅，賽前表示會是一場硬仗，希望自己能夠發揮水準，與對方抗衡。開局落後下力追，一度反先7比5，但未能延續，先輸8比11。
這位排名36的香港球手之後受壓，再輸5比11及4比11，局數輸0比3出局。
黑衫的隊友李嘉兒亦都無緣16強，這位排名45的香港代表，鬥世界第三的夏瑪妮，直落輸5比11、4比11及5比11，未能晉級。
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