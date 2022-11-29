「詩凝美容」再多兩人打肉毒桿菌針後　出現嘴角僵硬、視力模糊等症狀

【有線新聞】多兩人懷疑注射肉毒桿菌後中毒。

兩名42歲女病人，本月初到佐敦上海街28號恒邦商業中心的「詩凝美容」，在兩邊面頰打肉毒桿菌針，一星期後嘴角僵硬、視力模糊等，到廣華醫院求醫，懷疑是醫源性肉毒中毒，情況穩定。「詩凝美容」上星期亦有一名女子懷疑打針後中毒，到醫院求醫。