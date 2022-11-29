尖沙咀「Paper Moon」心太軟蛋糕驗出沙門氏菌　四人食物中毒

【有線新聞】4人在海港城餐廳Paper Moon，吃了心太軟蛋糕後食物中毒，蛋糕樣本驗出沙門氏菌。

食安中心早前接獲衞生防護中心通報，派人到尖沙咀海港城餐廳Paper Moon，抽取食物及環境樣本化驗。結果顯示25克心太軟蛋糕樣本中含有沙門氏菌，中心指示他們停售及棄置蛋糕，要求他們檢視及改善生產流程，徹底清潔消毒，如果有足夠證據會提出檢控。