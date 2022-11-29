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2022年11月29日
港聞
新聞資訊
白紙示威｜本港多間大學有學生聲援 嶺大校董會主席姚祖輝：不違法會支持
【有線新聞】本港多間大學都有學生聲援內地白紙示威。嶺南大學校董會主席姚祖輝被問到會如何處理事件，他說只要不違反法律，校方會支持他們做的事。
嶺南大學校董會主席姚祖輝：「同學最重要不犯國安法，在我們國家和香港的法律框架下，我們支持他們做的事（如果校園內出現相關示威，你們會否報警？)剛才我說了，我們作為香港市民，香港公民及學生，我們要培養下一代奉公守法，同時間讓他們更加明白，我們如何融入國家發展大局。」
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